Игру не видел, поэтому реагирую на сказанное. Если вы создавая больше моментов, не забиваете, а вам забивают при меньшем количестве, тот тут речь не о справедливости, заслуживали вы поражения или нет. Работайте над реализацией, над индивидуальными мастерством и командными взаимодействиями. Если количество моментов не реализуется в голы, то и побед не будет...
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Вест Хэма».
«Дома мы чувствуем себя хорошо, но на выезде мы не добиваемся результатов, которые нам нужны. Мы должны были навязывать свою игру.
Это плохой результат для нас. Но мы не заслуживали поражения на протяжении 90 минут, потому что создали больше моментов.
Мы не контролировали игру так, как хотели. Они подавали угловые и создавали моменты, с которых забивали», – сказал Эмери.
- «Арсенал» с 41 очком занимает пятую строчку в таблице.
- Вне заявки на матч остался полузащитник Месут Озил. По информации Press Association, главный тренер Унаи Эмери принял решение из тактических соображений.