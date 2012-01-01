Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

«Дома мы чувствуем себя хорошо, но на выезде мы не добиваемся результатов, которые нам нужны. Мы должны были навязывать свою игру.

Это плохой результат для нас. Но мы не заслуживали поражения на протяжении 90 минут, потому что создали больше моментов.

Мы не контролировали игру так, как хотели. Они подавали угловые и создавали моменты, с которых забивали», – сказал Эмери.