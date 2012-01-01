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    Силва: «Отдали Влашича в аренду ЦСКА, чтобы подготовить его к выступлению за «Эвертон»

    Главный тренер «Эвертона» Марку Силва поделился мнением о полузащитнике Николе Влашиче, который с августа выступает за ЦСКА на правах аренды.

    «Он хотел играть по 90 минут каждую неделю. В итоге наше решение предусматривает эти 90 минут в неделю. Он вернется более сильным по меркам нашего клуба.

    Посмотрим, что будет в будущем. Мы отдали его в аренду не для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей, а чтобы подготовить его к выступлению за нашу команду.

    Мы приняли это решение совместно. Он поделился своим видением ситуации, я высказал свое», – сказал португалец.

    • Аренда 21-летнего Влашича рассчитана до конца июня
    • В 20-ти матчах за ЦСКА у хорвата семь голов и четыре результативных паса

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1942

      Аид666 1 час назад

      Заголовок: Влашич: «Отдали Влашича в аренду ЦСКА, чтобы подготовить его к выступлению за «Эвертон»

      Бомбардир уже даже не читает что постит....

      2
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      ...
      Рейтинг: +210

      gambler35 > Аид666 1 час назад

      Как в том анекдоте-чукча не читатель, чукча писатель))

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