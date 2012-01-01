Силва: «Отдали Влашича в аренду ЦСКА, чтобы подготовить его к выступлению за «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва поделился мнением о полузащитнике Николе Влашиче, который с августа выступает за ЦСКА на правах аренды.

«Он хотел играть по 90 минут каждую неделю. В итоге наше решение предусматривает эти 90 минут в неделю. Он вернется более сильным по меркам нашего клуба.

Посмотрим, что будет в будущем. Мы отдали его в аренду не для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей, а чтобы подготовить его к выступлению за нашу команду.

Мы приняли это решение совместно. Он поделился своим видением ситуации, я высказал свое», – сказал португалец.