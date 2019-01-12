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    Дибала может войти в сделку «Ювентуса» по покупке Иско у «Реала»

    Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

    Согласно источнику, 26-летним игроком сборной Испании интересуется «Ювентус». Туринский клуб высоко оценивает свои шансы из-за конфликта футболиста с главным тренером сливочных Сантьяго Солари.

    По информации Tuttosport, «Реал» отпустит Иско только при условии, что в сделку войдет нападающий итальянского клуба Пауло Дибала. Transfermarkt оценивает Иско в 75 миллионов евро, Дибалу – в 110.

    • Иско перешел в «Реал» в июле 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов
    • Выиграл с клубом 14 трофеев, включая четыре Лиги чемпионов
    • В текущем сезоне у него четыре мяча и один голевой пас в 24-х играх

    Источник: Football Italia

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    12.01.2019 13:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 января 2019, 21:24

      А доплачивать придется Реалу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      ravshan1107 12 января 2019, 19:36

      Баш на Баш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 января 2019, 16:49

      Эммм, мне одному кажется,что если в сделку включить Дибалу, то это как раз Реал должен будет доплатить?

      2
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      Рейтинг: +65

      Мясной63 12 января 2019, 15:41

      Это будет фиаско братан)))для юве))...Дибала-топ, пипИско - дно!

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 12 января 2019, 15:12

      было бы не плохо, Иско конечно последнее время сдал и если он так и будет играть, то лучше ему уйти

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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 12 января 2019, 13:47

      Сомнительная сделка. Это уже смахивает на трансфер ради трансфера.

      2
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