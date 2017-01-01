«Ростов» подписал хавбека сборной Казахстана Зайнутдинова

Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Ростовом». Последним клубом футболиста была «Астана».

«Мы приветствуем Бактиeра Зайнутдинова в «Ростове» и желаем ему яркой игры в желто-синей футболке!» – говорится в релизе южан.