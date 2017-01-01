«Ростов» подписал хавбека сборной Казахстана Зайнутдинова

Посмотрим на этого парня по весне. В любом случае "Ростову" нужны игроки для ротации состава.
Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Ростовом». Последним клубом футболиста была «Астана».
«Мы приветствуем Бактиeра Зайнутдинова в «Ростове» и желаем ему яркой игры в желто-синей футболке!» – говорится в релизе южан.
- Футболисту 20 лет.
- На счету игрока шесть матчей и один гол на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона.
- Зайнутдинов – лучший молодой игрок чемпионата Казахстана в 2017 году.