Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    «Ростов» подписал хавбека сборной Казахстана Зайнутдинова

    Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Ростовом». Последним клубом футболиста была «Астана».

    «Мы приветствуем Бактиeра Зайнутдинова в «Ростове» и желаем ему яркой игры в желто-синей футболке!» – говорится в релизе южан.

    • Футболисту 20 лет.
    • На счету игрока шесть матчей и один гол на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона.
    • Зайнутдинов – лучший молодой игрок чемпионата Казахстана в 2017 году.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44932

      Рубик Докоян 16 минут назад

      Посмотрим на этого парня по весне. В любом случае "Ростову" нужны игроки для ротации состава.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru