The Sun: «Реалу» придется заплатить 10 миллионов «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит Моуринью

Пусть попробует возглавить какую-нибудь сборную, если позовут. А летом может и "Интер" рискнёт деньгами, пригласив особенного. Его контракты и их расторжения дорого клубам обходятся.
Руководству «Реала» придется заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов «Манчестер Юнайтед», если мадридский клуб возглавит Жозе Моуринью. Такая сумма прописана в контракте португальца с «МЮ».
Моуринью покинул английский клуб 18 декабря 2018 года. По информации Daily Mail, португальский специалист получил 15 миллионов за досрочное расторжение контракта.
Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
Моуринью – о возможном возвращении в «Реал» или «Интер»: «Это было бы честью для меня»