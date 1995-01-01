The Sun: «Реалу» придется заплатить 10 миллионов «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит Моуринью

Руководству «Реала» придется заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов «Манчестер Юнайтед», если мадридский клуб возглавит Жозе Моуринью. Такая сумма прописана в контракте португальца с «МЮ».

Моуринью покинул английский клуб 18 декабря 2018 года. По информации Daily Mail, португальский специалист получил 15 миллионов за досрочное расторжение контракта.

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

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