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    The Sun: «Реалу» придется заплатить 10 миллионов «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит Моуринью

    Руководству «Реала» придется заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов «Манчестер Юнайтед», если мадридский клуб возглавит Жозе Моуринью. Такая сумма прописана в контракте португальца с «МЮ».

    Моуринью покинул английский клуб 18 декабря 2018 года. По информации Daily Mail, португальский специалист получил 15 миллионов за досрочное расторжение контракта.

    Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

    Моуринью – о возможном возвращении в «Реал» или «Интер»: «Это было бы честью для меня»

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44932

      Рубик Докоян 9 минут назад

      Пусть попробует возглавить какую-нибудь сборную, если позовут. А летом может и "Интер" рискнёт деньгами, пригласив особенного. Его контракты и их расторжения дорого клубам обходятся.

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