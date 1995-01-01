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    Боец UFC Нурмагомедов – Гулиеву: «Аяз, не подведи»

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сравнения полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева с собой. Футболист на этой неделе покинул «Ростов».

    «Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай за сеткой, за стадионом», – сказал Нурмагомедов в социальной сети.

    • 22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».
    • В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.
    • В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Инстаграм Хабиба Нурмагомедова

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