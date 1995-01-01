Боец UFC Нурмагомедов – Гулиеву: «Аяз, не подведи»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сравнения полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева с собой. Футболист на этой неделе покинул «Ростов».

«Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай за сеткой, за стадионом», – сказал Нурмагомедов в социальной сети.