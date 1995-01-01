Буффон: «Намерен играть как минимум до 2020 года»

Зря ты из Юве ушёл.. С Кристиной Юве один из фаворитов ЛЧ..
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что не намерен заканчивать карьеру в текущем году. Итальянец надеется на продолжение сотрудничества с парижанами.
«Планирую играть еще как минимум год, если «ПСЖ» согласится. Не хочу устанавливать пределы. У меня есть мечты и время, чтобы их реализовать», – сказал итальянец в интервью журналу Vanity Fair.
- Футболисту 40 лет.
- Главное достижение в карьере – победа на чемпионате мира 2006 года.
- В течение 17 лет Буффон выступал за «Ювентус».