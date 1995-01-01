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    Буффон: «Намерен играть как минимум до 2020 года»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что не намерен заканчивать карьеру в текущем году. Итальянец надеется на продолжение сотрудничества с парижанами.

    «Планирую играть еще как минимум год, если «ПСЖ» согласится. Не хочу устанавливать пределы. У меня есть мечты и время, чтобы их реализовать», – сказал итальянец в интервью журналу Vanity Fair.

    • Футболисту 40 лет.
    • Главное достижение в карьере – победа на чемпионате мира 2006 года.
    • В течение 17 лет Буффон выступал за «Ювентус».

    Источник: Vanity Fair

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4133

      mihail200606 32 минуты назад

      Зря ты из Юве ушёл.. С Кристиной Юве один из фаворитов ЛЧ..

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