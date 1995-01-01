Орлов: «Зимой в «Зенит» придут два-три новых игрока»

да если это будут игроки с российским паспортом, будет очередная смерть футболиста и его карьеры.. Жаль что в мире футбольном существуют такие команды как зенит!
Свою молодежь не воспитывают, а только скупают то что хоть как то начало играть в футбол на хорошем уровне
Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о работе «Зенита» на трансферном рынке. Сине-бело-голубые усилятся двумя-тремя футболистами.
«Я ожидаю, что Кристиан Нобоа восстановится к марту. Может быть, даже Юрий Жирков ещe поможет, потому что он тоже будет тренироваться в общей группе. И будут обязательно приглашены два-три человека», – сказал бывший футболист.
- Отрыв «Зенита» в таблице – одно очко.
- Ближайшие соперник сине-бело-голубых по РПЛ – «Урал».
- Зенитовцам предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.