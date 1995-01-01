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    Орлов: «Зимой в «Зенит» придут два-три новых игрока»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о работе «Зенита» на трансферном рынке. Сине-бело-голубые усилятся двумя-тремя футболистами.

    «Я ожидаю, что Кристиан Нобоа восстановится к марту. Может быть, даже Юрий Жирков ещe поможет, потому что он тоже будет тренироваться в общей группе. И будут обязательно приглашены два-три человека», – сказал бывший футболист.

    • Отрыв «Зенита» в таблице – одно очко.
    • Ближайшие соперник сине-бело-голубых по РПЛ – «Урал».
    • Зенитовцам предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Фанат Рубина 31 минуту назад

      да если это будут игроки с российским паспортом, будет очередная смерть футболиста и его карьеры.. Жаль что в мире футбольном существуют такие команды как зенит!
      Свою молодежь не воспитывают, а только скупают то что хоть как то начало играть в футбол на хорошем уровне

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      Рейтинг: +61647

      insider_retro 31 минуту назад

      Приглашали по 2-3 игрока и по 3-5... Конвейер работал, но усиления не последовало...
      Закупки пачками, возвращения из аренды и точечные усиления, а воз и ныне там...
      "...нииичегооо не понимаю..." (мф Следствие ведут колобки, 1986)

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