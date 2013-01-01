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    Орлов: «Мхитарян в «Зените»? Он может приехать в Россию через полтора-два года»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил о возможном трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна в российский клуб.

    «Какая-то вчера пролетела информация, что Мхитарян может появиться в «Зените». Я начал быстренько по своим каналам расспрашивать – что к чему.

    Вообще, у Мхитаряна, чтоб вы знали, бабушка русская, и в принципе он не скрывает, что хотел бы, может, через полтора-два года, не сейчас, приехать в Россию.

    В какой клуб? Ну, кто уже будет договариваться с ним. Сейчас он в «Арсенале» остается, потому что, как он сам говорит, у него в Англии много сил потрачено на то, чтобы он там завоевал авторитет», – Sports.ru цитирует Орлова во время эфира «ГСО Live» во «ВКонтакте».

    • Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018-го года
    • Прежде играл в «МЮ», «Боруссии» и «Шахтере»
    • В 20-ти матчах четыре гола и три голевых паса
    • Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока сборной Армении в 30 миллионов евро

    Источник: Страница Геннадия Орлова во «ВКонтакте»

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