Орлов: «Мхитарян в «Зените»? Он может приехать в Россию через полтора-два года»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил о возможном трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна в российский клуб.
«Какая-то вчера пролетела информация, что Мхитарян может появиться в «Зените». Я начал быстренько по своим каналам расспрашивать – что к чему.
Вообще, у Мхитаряна, чтоб вы знали, бабушка русская, и в принципе он не скрывает, что хотел бы, может, через полтора-два года, не сейчас, приехать в Россию.
В какой клуб? Ну, кто уже будет договариваться с ним. Сейчас он в «Арсенале» остается, потому что, как он сам говорит, у него в Англии много сил потрачено на то, чтобы он там завоевал авторитет», – Sports.ru цитирует Орлова во время эфира «ГСО Live» во «ВКонтакте».
- Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018-го года
- Прежде играл в «МЮ», «Боруссии» и «Шахтере»
- В 20-ти матчах четыре гола и три голевых паса
- Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока сборной Армении в 30 миллионов евро