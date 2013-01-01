Орлов: «Мхитарян в «Зените»? Он может приехать в Россию через полтора-два года»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов сообщил о возможном трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна в российский клуб.

«Какая-то вчера пролетела информация, что Мхитарян может появиться в «Зените». Я начал быстренько по своим каналам расспрашивать – что к чему.

Вообще, у Мхитаряна, чтоб вы знали, бабушка русская, и в принципе он не скрывает, что хотел бы, может, через полтора-два года, не сейчас, приехать в Россию.

В какой клуб? Ну, кто уже будет договариваться с ним. Сейчас он в «Арсенале» остается, потому что, как он сам говорит, у него в Англии много сил потрачено на то, чтобы он там завоевал авторитет», – Sports.ru цитирует Орлова во время эфира «ГСО Live» во «ВКонтакте».