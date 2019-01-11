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    Гол Хектора «Вольфсбургу» с разворотом на 180 градусов – лучший в Бундеслиге за 2018 год

    Пресс-служба чемпионата Германии объявила победителя номинации «Лучший гол 2018-го года».

    Награда досталась защитнику «Кельна» Йонасу Хектору за мяч в ворота «Вольфсбурга» (1:4) в 34-м туре Бундеслиги-2017/18.

    Футболист после передачи Милоша Йойича первым касанием обработал мяч разворотом на 180 градусов и перекинул вратаря Коэна Кастелса.

    «Козлы» завершили прошлый сезон на последнем месте в турнирной таблице. После 18-ти туров Бундеслиги 2 они занимают вторую строчку. 30-летний Хектор провел 14 матчей и забил три гола.

    Источник: Твиттер Бундеслиги

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    11.01.2019 23:56
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