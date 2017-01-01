Вице-президент «Монако» Васильев: «Трансфер Фабрегаса показывает амбиции нашего клуба»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал трансфер полузащитника Сеска Фабрегаса. Испанец пришел из «Челси».

«Рады видеть в нашей команде Сеска Фабрегаса. Это игрок мирового уровня, отличающийся профессионализмом. Его трансфер показывает амбиции «Монако». Убеждены, что опыт Фабрегаса поможет его новым партнерам», – сказал россиянин.