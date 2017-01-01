Вице-президент «Монако» Васильев: «Трансфер Фабрегаса показывает амбиции нашего клуба»

Тут не до амбиций, а надо выбираться из турнирного болота и не вылететь из Лиги 1 в Лигу 2
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал трансфер полузащитника Сеска Фабрегаса. Испанец пришел из «Челси».
«Рады видеть в нашей команде Сеска Фабрегаса. Это игрок мирового уровня, отличающийся профессионализмом. Его трансфер показывает амбиции «Монако». Убеждены, что опыт Фабрегаса поможет его новым партнерам», – сказал россиянин.
- В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей.
- В составе «Челси» испанец дважды выигрывал АПЛ.
- «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.