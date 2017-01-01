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    Вице-президент «Монако» Васильев: «Трансфер Фабрегаса показывает амбиции нашего клуба»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал трансфер полузащитника Сеска Фабрегаса. Испанец пришел из «Челси».

    «Рады видеть в нашей команде Сеска Фабрегаса. Это игрок мирового уровня, отличающийся профессионализмом. Его трансфер показывает амбиции «Монако». Убеждены, что опыт Фабрегаса поможет его новым партнерам», – сказал россиянин.

    • В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей.
    • В составе «Челси» испанец дважды выигрывал АПЛ.
    • «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +44833

      Рубик Докоян 31 минуту назад

      Тут не до амбиций, а надо выбираться из турнирного болота и не вылететь из Лиги 1 в Лигу 2

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3196

      vladik12 57 минут назад

      Ваши амбиции мы видим в турнирной таблице Лиги 1.

      1
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