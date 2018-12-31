Пепе: «Реал» – это кладбище центральных защитников»

наглый, хамовитый, хорошо играющий головой игрок, такой и должен быть защитник.....
Бывший защитник «Реала» Пепе рассказал, как нелегко приходится игрокам центра обороны в мадридском клубе.
«Все футболисты, перешедшие в «Реал», все центральные защитники... Это было кладбище центральных защитников, никто из них не стал сильнее. И «Порту» подготовил меня к этому.
Я провел в Мадриде десять сезонов. В клуб приходили топ-игроки с именем, но никому не удалось закрепиться как мне», – сказал Пепе.
- Португалец перешел в «Реал» из «Порту» в 2007 году.
- За испанский клуб 35-летний футболист провел 334 матча, забил 15 мячей и сделал 19 голевых передач.
- Летом 2017 года Пепе покинул Мадрид, я в январе этого вернулся в «Порту».