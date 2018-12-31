Пепе: «Реал» – это кладбище центральных защитников»

Бывший защитник «Реала» Пепе рассказал, как нелегко приходится игрокам центра обороны в мадридском клубе.

«Все футболисты, перешедшие в «Реал», все центральные защитники... Это было кладбище центральных защитников, никто из них не стал сильнее. И «Порту» подготовил меня к этому.

Я провел в Мадриде десять сезонов. В клуб приходили топ-игроки с именем, но никому не удалось закрепиться как мне», – сказал Пепе.