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    «Палмейрас» связывался с «Челси» по трансферу Давида Луиса

    Защитник «Челси» Давид Луис может перейти в «Палмейрас».

    FOX Sports со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что представители бразильского клуба контактировали с лондонцами. Переговоры по трансферу еще не начались.

    Луис проводит третий сезон в английском клубе после возвращения из «ПСЖ» в июле 2016 и шестой суммарно. На его счету гол и результативная передача в 25-ти играх всех соревнований на клубном уровне.

    • Контракт Луиса рассчитан до июня
    • Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро
    • По информации The Sun, 31-летний бразилец летом сменит клуб

    Источник: FOX Sports

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