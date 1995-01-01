«Палмейрас» связывался с «Челси» по трансферу Давида Луиса

Защитник «Челси» Давид Луис может перейти в «Палмейрас».

FOX Sports со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что представители бразильского клуба контактировали с лондонцами. Переговоры по трансферу еще не начались.

Луис проводит третий сезон в английском клубе после возвращения из «ПСЖ» в июле 2016 и шестой суммарно. На его счету гол и результативная передача в 25-ти играх всех соревнований на клубном уровне.