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    Sport_inside: Попов может перебраться в ОАЭ, если не договорится с «Динамо» или «Ростовом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в один из клубов ОАЭ.

    По информации твиттера sport_inside, 31-летний футболист переберется в Азию, если в самое ближайшее время не договорится о контракте с «Динамо» или «Ростовом».

    Болгарин покинул «Спартак» 8 января. Ранее игрок сообщил, что имеет предложения от трех российских клубов.

    • Попов выступал за красно-белых с 2015 года.
    • Провел за команду 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: sport_inside

    sport_inside - анонимный твиттер аккаунт, число подписчиков которого составляет 13 200 человек.

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +394

      geroin161 1 час назад

      Ростов, давай не тяни кота за йайички!

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      Рейтинг: +338

      o33uk > geroin161 44 минуты назад

      Тут у вас ребят шансов немного, он наверняка Динамо выберет.
      Он живет уже три года в Москве и скорей всего не захочет менять жильё и тому подобное.

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      Рейтинг: -79

      Shotlandets86 > o33uk 39 минут назад

      Ростова запрет на регистрацию игроков, в Динамо опять смена власти грядёт, соответственно, решения принимать некому. Ну вот и весь расклад. Кто быстрее со своими проблемами разберётся, тот и подпишет, а, может быть, Попов не дождётся и укатит в зарубежный клуб доигрывать.

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