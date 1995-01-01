Sport_inside: Попов может перебраться в ОАЭ, если не договорится с «Динамо» или «Ростовом»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в один из клубов ОАЭ.

По информации твиттера sport_inside, 31-летний футболист переберется в Азию, если в самое ближайшее время не договорится о контракте с «Динамо» или «Ростовом».

Болгарин покинул «Спартак» 8 января. Ранее игрок сообщил, что имеет предложения от трех российских клубов.