Sport_inside: Попов может перебраться в ОАЭ, если не договорится с «Динамо» или «Ростовом»

Ростов, давай не тяни кота за йайички!
Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может перейти в один из клубов ОАЭ.
По информации твиттера sport_inside, 31-летний футболист переберется в Азию, если в самое ближайшее время не договорится о контракте с «Динамо» или «Ростовом».
Болгарин покинул «Спартак» 8 января. Ранее игрок сообщил, что имеет предложения от трех российских клубов.
- Попов выступал за красно-белых с 2015 года.
- Провел за команду 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.
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