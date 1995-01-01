Полузащитник Ивелин Попов рассказал о своих планах. Вчера игрок покинул «Спартак».
«Наверное, уже ни для кого не секрет, что я покинул «Спартак». Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то время, которое я провел в команде – мы расстаемся исключительно друзьями.
Отдельно я бы хотел поблагодарить болельщиков красно-белых за ту поддержку, которую они оказывали клубу. Я неоднократно говорил, что на поле мог ошибаться, но отдавал всего себя и выкладывался на сто процентов каждую проведенную на поле минуту.
Сегодня в «Спартаке» я прошел медицинское обследование, которое показало, что я нахожусь в полном порядке. Сейчас я подожду несколько дней, рассмотрю предложения от трех российских клубов, которые проявляют ко мне интерес, и сделаю свой выбор.
Нужно все основательно взвесить, поэтому я изучу, что лучше для меня и для семьи, и сделаю окончательный выбор», – сказал Попов.
- Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2015 году.
- Хавбек провел за красно-белых 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.