22-летний защитник «Лилля» перейдет в «Монако» за 14 миллионов

"Монако" очень активен в это зимнее ТО. Положение дел в команде и турнирное положение обязывает...
Защитник «Лилля» Фоде Балло-Туре продолжит карьеру в «Монако».
Клубы уже согласовали условия трансфера 22-летнего футболиста. «Монако» заплатит за француза 14 миллионов евро.
Балло-Туре подпишет с монегасками контракт на 4,5 года. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование в новой команде.
- В этом сезоне Балло-Туре провел 18 матчей в Лиге 1, в которых сделал две результативные передачи.