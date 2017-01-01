22-летний защитник «Лилля» перейдет в «Монако» за 14 миллионов

Защитник «Лилля» Фоде Балло-Туре продолжит карьеру в «Монако».

Клубы уже согласовали условия трансфера 22-летнего футболиста. «Монако» заплатит за француза 14 миллионов евро.

Балло-Туре подпишет с монегасками контракт на 4,5 года. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование в новой команде.