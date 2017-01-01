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    22-летний защитник «Лилля» перейдет в «Монако» за 14 миллионов

    Защитник «Лилля» Фоде Балло-Туре продолжит карьеру в «Монако».

    Клубы уже согласовали условия трансфера 22-летнего футболиста. «Монако» заплатит за француза 14 миллионов евро.

    Балло-Туре подпишет с монегасками контракт на 4,5 года. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование в новой команде.

    • В этом сезоне Балло-Туре провел 18 матчей в Лиге 1, в которых сделал две результативные передачи.

    Источник: Get French Football News ‏

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44101

      Рубик Докоян 36 минут назад

      "Монако" очень активен в это зимнее ТО. Положение дел в команде и турнирное положение обязывает...

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