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    Газзаев не будет выдвигать кандидатуру на пост президента РФС

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сообщил, что не собирается выдвигать кандидатуру на пост президента РФС.

    – Валерий Георгиевич, через несколько дней истекает срок подачи заявок на выборы нового президента РФС. На прошлых выборах вы входили в число кандидатов. Собираетесь ли вы баллотироваться на этот раз?

    – Не планировал этого делать. Два года назад, во время предыдущих выборов в РФС, я фактически еще не был депутатом. А сейчас ситуация абсолютно иная. Да, меня всегда волнует положение дел в российском футболе, потому что этому виду спорта я посвятил всю свою жизнь и большую часть карьеры. Однако на данный момент у меня объективно очень много другой, ничуть не менее важной работы – в Государственной Думе. Как по линии комитета по физкультуре и спорту, так и в области фракционных обязательств. Много поездок, в том числе регулярных – прежде всего, в северо-кавказский регион, от которого я был избран в Думу и вопросами которого постоянно занимаюсь. Вся эта деятельность требует моего каждодневного и постоянного присутствия.

    • Выборы главы РФС состоятся 22 февраля.
    • Единственный кандидат на данный момент – экс-президент «Зенита» Александр Дюков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4999

      parevg 25 минут назад

      После того что он сделал с Аланией, он должен получить лет 15 с конфискацией, а не в думе заседать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +339

      Олег Колесов 41 минуту назад

      Один проект уже провалился , c пеной у рта доказывал о необходимости объединения чемпионатов России и Украины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Фанат Рубина 1 час назад

      ну да у тебя теперь же новая цель выдвинуть свою кандидатуру на пост президента рф!? да пес?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2132

      Путник 13 1 час назад

      В Кремле уже всё решили между собой ..Газзаев не дёрнется..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7313

      vladimir-7 2 часа назад

      А, что остальных кандидатов не пропускают? Тогда, что это за выборы?

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