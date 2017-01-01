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    Агент: «Анри нравится игра Головина. Не думаю, что Александр вернется в Россию»

    Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Покинет ли Головин «Монако» зимой? Англичане говорят: все может случиться. Но я в очень хороших отношениях с Тьерри Анри.

    Я недавно разговаривал с Анри. Он сказал, что ему нравится игра Головина, он назвал его очень хорошим игроком. И Монако – одно из лучших мест в мире для жизни. И клуб неплохой. Повторюсь, тренер хорошего мнения о нем. Я не вижу проблем необходимости в переходе в другую команду.

    Может ли он вернуться зимой в Россию? Не думаю. И не рекомендую возвращаться. Другое дело, что я говорил, что Головину не стоило спешить в летнее трансферное окно. Он мог поиграть в ЦСКА в Лиге Чемпионов, обыграть «Реал». И потом уехать в Европу. Но раз перешел, то зачем теперь возвращаться?

    Головин, конечно, уйдет из «Монако», если команда вылетит в Лигу 2. У клуба есть определенные проблемы, но они пройдут», – сказал Варга.

    • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года.
    • В этом сезоне 22-летний россиянин провел 13 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
    • «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: «Спорт день за днем»

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