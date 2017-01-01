Агент: «Анри нравится игра Головина. Не думаю, что Александр вернется в Россию»

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Покинет ли Головин «Монако» зимой? Англичане говорят: все может случиться. Но я в очень хороших отношениях с Тьерри Анри.

Я недавно разговаривал с Анри. Он сказал, что ему нравится игра Головина, он назвал его очень хорошим игроком. И Монако – одно из лучших мест в мире для жизни. И клуб неплохой. Повторюсь, тренер хорошего мнения о нем. Я не вижу проблем необходимости в переходе в другую команду.

Может ли он вернуться зимой в Россию? Не думаю. И не рекомендую возвращаться. Другое дело, что я говорил, что Головину не стоило спешить в летнее трансферное окно. Он мог поиграть в ЦСКА в Лиге Чемпионов, обыграть «Реал». И потом уехать в Европу. Но раз перешел, то зачем теперь возвращаться?

Головин, конечно, уйдет из «Монако», если команда вылетит в Лигу 2. У клуба есть определенные проблемы, но они пройдут», – сказал Варга.