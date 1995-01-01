«Хабиб, иди сюда». В «Спартаке» встретили Гулиева

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев встретился с командой НА ПЕРВОМ ДНЕ сбора в ОАЭ ... - афтар... что заканчивал?! ... гаваришь на моя любимая русский язик ..)))
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев встретился с командой в первый день сбора в ОАЭ. Ранее официально объявили о переходе хавбека из «Ростова».
Гулиев прошел через коридор из партнеров, а те приветствовали 22-летнего футболиста криками «Хабиб, иди сюда». Полузащитник является поклонником бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
- 22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».
- В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.
- В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.