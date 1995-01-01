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    «Хабиб, иди сюда». В «Спартаке» встретили Гулиева

    Футболист «Спартака» Аяз Гулиев встретился с командой в первый день сбора в ОАЭ. Ранее официально объявили о переходе хавбека из «Ростова».

    Гулиев прошел через коридор из партнеров, а те приветствовали 22-летнего футболиста криками «Хабиб, иди сюда». Полузащитник является поклонником бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

    • 22-летний футболист – воспитанник красно-белых. Выступал за молодежную и вторую команды «Спартака».
    • В январе 2018 года перешел в ростовский клуб на правах аренды. Летом желто-синие выкупили права на хавбека за 500 тысяч евро.
    • В текущем сезоне Гулиев провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1322

      каа 50 минут назад

      Футболист «Спартака» Аяз Гулиев встретился с командой НА ПЕРВОМ ДНЕ сбора в ОАЭ ... - афтар... что заканчивал?! ... гаваришь на моя любимая русский язик ..)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +11169

      DOCTOR PENALTY > каа 20 минут назад

      Может он имел в виду ДНО?

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