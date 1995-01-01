«Хабиб, иди сюда». В «Спартаке» встретили Гулиева

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев встретился с командой в первый день сбора в ОАЭ. Ранее официально объявили о переходе хавбека из «Ростова».

Гулиев прошел через коридор из партнеров, а те приветствовали 22-летнего футболиста криками «Хабиб, иди сюда». Полузащитник является поклонником бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.