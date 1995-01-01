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    Игрок «Витесса» Караваев – о Кокорине и Мамаеве: «Если всех за драки сажать, тюрем не хватит»

    Российский полузащитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось.

    Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред», – сказал игрок.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
    • Кокорин и Мамаев принадлежат «Зениту» и «Краснодару» соответственно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1853

      Yev 15 минут назад

      Какая неоспоримая логика, и ещё: если всех за взятки сажать, если всех за кражи сажать и т.д. и т.п., то соответственно тюрем тоже не хватит.

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      Рейтинг: +2652

      Владислав Vlad 26 минут назад

      Ещё один идиот, который не различает драку и избиение.

      0
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      Рейтинг: +1176

      BlackMurder 42 минуты назад

      Хватит, причем на всех, не хватит будут отправлять в Мексику и еще хуже в северную Корею)

      0
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      Рейтинг: +766

      sprint5 1 час назад

      кулаками надо драться а не табуретками

      2
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