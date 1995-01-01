Игрок «Витесса» Караваев – о Кокорине и Мамаеве: «Если всех за драки сажать, тюрем не хватит»

Российский полузащитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось.

Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред», – сказал игрок.