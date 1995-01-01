Игрок «Витесса» Караваев – о Кокорине и Мамаеве: «Если всех за драки сажать, тюрем не хватит»

Какая неоспоримая логика, и ещё: если всех за взятки сажать, если всех за кражи сажать и т.д. и т.п., то соответственно тюрем тоже не хватит.
Российский полузащитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
«Думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось.
Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред», – сказал игрок.
- В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка».
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
- Кокорин и Мамаев принадлежат «Зениту» и «Краснодару» соответственно.