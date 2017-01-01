«Тулуза»: «Объявив о трансфере Тодибо, «Барселона» оскорбила нас»

Ну, если кирпич парню на голову не упадёт, то он будет в "Барсе". Гордились бы, что парень уходит в топ-куб. Надо было крутиться вовремя, чтобы за него получить хорошие деньги, обидчивые вы наши...
Президент «Тулузы» Оливье Садран прокомментировал трансфер своего полузащитника Жана-Клера Тодибо в «Барселону». Игрок перейдет в стан каталонцев летом.
«Поведение «Барселоны» не соответствует статусу большого клуба. Они заверяют, что игрок перейдет летом, но ведь никто не знает, что произойдет за полгода. Каталонцы оскорбили нас. Это невежливое поведение с их стороны», – цитирует функционера L'Equipe.
- Тодибо – воспитанник «Тулузы». Дебютировал за основную команду 19 августа 2018 года.
- В текущем сезоне игрок провел 10 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
- Француз также может сыграть на позиции центрального полузащитника.