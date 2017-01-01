«Тулуза»: «Объявив о трансфере Тодибо, «Барселона» оскорбила нас»

Президент «Тулузы» Оливье Садран прокомментировал трансфер своего полузащитника Жана-Клера Тодибо в «Барселону». Игрок перейдет в стан каталонцев летом.

«Поведение «Барселоны» не соответствует статусу большого клуба. Они заверяют, что игрок перейдет летом, но ведь никто не знает, что произойдет за полгода. Каталонцы оскорбили нас. Это невежливое поведение с их стороны», – цитирует функционера L'Equipe.