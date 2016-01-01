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    Агент: «Краснодар» не стремится отдать Куэву в аренду. Конкретных предложений на сегодня нет»

    Футбольный агент Фернандо Рада, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы, рассказал о ближайшем будущем футболиста.

    Ранее сообщалось, что российский клуб отказался отдавать перуанца в аренду в «Индепендьенте».

    «Нет никаких предметных разговоров по поводу ухода Куэвы. И «Краснодар» не стремится отдавать его в аренду.

    Информация об интересе «Индепендьенте»? Интерес есть со стороны множества клубов, но конкретных предложений на сегодня нет», – сказал Рада.

    • Куэва перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу» после чемпионата мира-2018, подписав четырехлетний контракт.
    • В текущем сезоне 27-летний игрок провел за черно-зеленых 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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