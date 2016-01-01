Агент: «Краснодар» не стремится отдать Куэву в аренду. Конкретных предложений на сегодня нет»

Футбольный агент Фернандо Рада, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы, рассказал о ближайшем будущем футболиста.
Ранее сообщалось, что российский клуб отказался отдавать перуанца в аренду в «Индепендьенте».
«Нет никаких предметных разговоров по поводу ухода Куэвы. И «Краснодар» не стремится отдавать его в аренду.
Информация об интересе «Индепендьенте»? Интерес есть со стороны множества клубов, но конкретных предложений на сегодня нет», – сказал Рада.
- Куэва перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу» после чемпионата мира-2018, подписав четырехлетний контракт.
- В текущем сезоне 27-летний игрок провел за черно-зеленых 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.