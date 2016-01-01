Агент: «Краснодар» не стремится отдать Куэву в аренду. Конкретных предложений на сегодня нет»

Футбольный агент Фернандо Рада, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы, рассказал о ближайшем будущем футболиста.

Ранее сообщалось, что российский клуб отказался отдавать перуанца в аренду в «Индепендьенте».

«Нет никаких предметных разговоров по поводу ухода Куэвы. И «Краснодар» не стремится отдавать его в аренду.

Информация об интересе «Индепендьенте»? Интерес есть со стороны множества клубов, но конкретных предложений на сегодня нет», – сказал Рада.