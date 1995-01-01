«Краснодар» отказал «Индепендьенте» в аренде Куэвы

«Краснодар» отклонил предложение «Индепендьенте» об аренде полузащитника Кристиана Куэвы.

Аргентинский клуб хотел арендовать игрока сборной Перу на полгода с последующим правом выкупа.

27-летний хавбек в ближайшее время собирается поговорить с руководством «быков», поскольку желает покинуть команду из России.