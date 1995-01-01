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    «Краснодар» отказал «Индепендьенте» в аренде Куэвы

    «Краснодар» отклонил предложение «Индепендьенте» об аренде полузащитника Кристиана Куэвы.

    Аргентинский клуб хотел арендовать игрока сборной Перу на полгода с последующим правом выкупа.

    27-летний хавбек в ближайшее время собирается поговорить с руководством «быков», поскольку желает покинуть команду из России.

    • Куэва перешел в «Краснодар» летом 2018 года.
    • Его контракт с российским клубом рассчитан до 2022 года.
    • В этом сезоне футболист провел 15 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

    Источник: TyC Sports

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