Иньеста: «Реал» нельзя сбрасывать со счетов»

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий в настоящее время за «Виссел Кобэ», высказался о проблемах «Реала».

«Реал» нельзя сбрасывать со счетов, даже если он на 10 очков отстает от «Барсы». Чтобы выиграть Примеру, необходимы стабильность результатов и баланс. За это мы и любим данный турнир», – цитирует 34-летнего полузащитника Le 10 Sport.