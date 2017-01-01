Иньеста: «Реал» нельзя сбрасывать со счетов»

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий в настоящее время за «Виссел Кобэ», высказался о проблемах «Реала».
«Реал» нельзя сбрасывать со счетов, даже если он на 10 очков отстает от «Барсы». Чтобы выиграть Примеру, необходимы стабильность результатов и баланс. За это мы и любим данный турнир», – цитирует 34-летнего полузащитника Le 10 Sport.
- После 18-ти туров «Реал» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 30 очков и отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 баллов.
- Мадридцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Аяксом».