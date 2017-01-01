Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Зидан – приоритетный кандидат для «ПСЖ» на замену Тухелю

    После текущего сезона «ПСЖ» может расстаться с главным тренером Томасом Тухелем, сообщает Le 10 Sport со ссылкой на Corriere dello Sport.

    Если текущий сезон окажется неудачным для парижан, руководство клуба расстанется с немецким специалистом. Приоритетный кандидат ему на замену – бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

    • Тухель возглавил «ПСЖ» минувшим летом. Под его руководством команда продолжает борьбу за четыре трофея.
    • В настоящее время Зидан находится без клуба после ухода из «Реала» в июне прошлого года.

    Источник: Le 10 Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru