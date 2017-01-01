Зидан – приоритетный кандидат для «ПСЖ» на замену Тухелю

После текущего сезона «ПСЖ» может расстаться с главным тренером Томасом Тухелем, сообщает Le 10 Sport со ссылкой на Corriere dello Sport.

Если текущий сезон окажется неудачным для парижан, руководство клуба расстанется с немецким специалистом. Приоритетный кандидат ему на замену – бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.