Широков прокомментировал возможный приход Попова в «Динамо»

Заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что ему ничего неизвестно о возможном приходе в команду экс-полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.

Ранее сообщалось, что болгарин может продолжить карьеру в стане бело-голубых.

«Пока есть информация только о том, что он вчера ушел из «Спартака». Больше я ничего не знаю», – сказал Широков.