Широков прокомментировал возможный приход Попова в «Динамо»

Добро пожаловать Ивелин.
Выбор правильный и очевидный, игрок данного плана нам очень нужен , Кирилл к сожалению не справляется.
Заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что ему ничего неизвестно о возможном приходе в команду экс-полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.
Ранее сообщалось, что болгарин может продолжить карьеру в стане бело-голубых.
«Пока есть информация только о том, что он вчера ушел из «Спартака». Больше я ничего не знаю», – сказал Широков.
- «Спартак» расторг контракт с Поповым вчера, 8 января.
- В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл за красно-белых в 21-й встрече, отметившись одним голом.
- Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Ростов».