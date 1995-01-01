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    Широков прокомментировал возможный приход Попова в «Динамо»

    Заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что ему ничего неизвестно о возможном приходе в команду экс-полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.

    Ранее сообщалось, что болгарин может продолжить карьеру в стане бело-голубых.

    «Пока есть информация только о том, что он вчера ушел из «Спартака». Больше я ничего не знаю», – сказал Широков.

    • «Спартак» расторг контракт с Поповым вчера, 8 января.
    • В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл за красно-белых в 21-й встрече, отметившись одним голом.
    • Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Ростов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +337

      o33uk 30 минут назад

      Добро пожаловать Ивелин.
      Выбор правильный и очевидный, игрок данного плана нам очень нужен , Кирилл к сожалению не справляется.

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