Черчесов: «Надо делать все возможное, чтобы завоевания ЧМ-2018 не остались разовым явлением»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги года, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды.

«Надо делать все возможное, чтобы завоевания чемпионата мира не остались разовым явлением. Мы успешно выступили в сентябре и октябре, но на последнем, ноябрьском, сборе столкнулись с огромным количеством травм. Из футболистов стартового состава, выступавших на чемпионате мира, было только двое. Остальные закончили играть за национальную команду, вовсе ушли из спорта или проходили лечение. Причины разные, но факт налицо.

В итоге мы заняли второе место в группе Лиги наций и теперь переключаем все внимание на отборочный цикл чемпионата Европы–2020. Уже в марте нам предстоят выездные матчи в Брюсселе и Астане», – заявил Черчесов.