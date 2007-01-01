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    Черчесов: «Надо делать все возможное, чтобы завоевания ЧМ-2018 не остались разовым явлением»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги года, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды.

    «Надо делать все возможное, чтобы завоевания чемпионата мира не остались разовым явлением. Мы успешно выступили в сентябре и октябре, но на последнем, ноябрьском, сборе столкнулись с огромным количеством травм. Из футболистов стартового состава, выступавших на чемпионате мира, было только двое. Остальные закончили играть за национальную команду, вовсе ушли из спорта или проходили лечение. Причины разные, но факт налицо.

    В итоге мы заняли второе место в группе Лиги наций и теперь переключаем все внимание на отборочный цикл чемпионата Европы–2020. Уже в марте нам предстоят выездные матчи в Брюсселе и Астане», – заявил Черчесов.

    • На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила по пенальти Хорватии.
    • В отборе к Евро-2020 национальная команда сыграет с Бельгией, Казахстаном, Сан-Марино, Кипром и Шотландией.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:11
    Комментарии8
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      Рейтинг: +323

      Олег Колесов 13 минут назад

      Не могу припомнить, что мы что-то завоевали.Если только Победу в ВОВ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +323

      Олег Колесов > Олег Колесов 9 минут назад

      Что-то с памятью моей стало.....Влияние Новогодних праздников.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4989

      alex1951 27 минут назад

      Стасик! Дорогой,чем раньше,ты и твоя ребетня забудут последствия ЧМ,
      тем больше шансов появится у команды в отборе.
      И пожалуста не радуйтесь жеребьевке. России всегда везло на жеребьевку,но никак на результаты!
      Чего только стоит вспомнить выступление сборной после ,,бронзы,, 2008 года.....полный пипец! Так что Стасик ,береги усы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8697

      Garrincha58 29 минут назад

      о чём он!??? это то же самое как нам втирают про светлое будущее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2264

      yorgenbarenz 34 минуты назад

      Завоевания....Орден А.Невского....Надо было ещё генерал-майора присвоить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4104

      mihail200606 41 минуту назад

      Не думаю что слово завоевание сюда подходит.. Нету завоеваний на самом деле глобальных. Чисто футбольных, я имею в виду, а не инфраструктурных

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37

      fil 517 44 минуты назад

      Ну, так делай!

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      Рейтинг: +8697

      Garrincha58 > fil 517 28 минут назад

      он не знает как, просит помощи

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