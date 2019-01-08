Де Йонг может перейти в «Барселону» 12 января. Сумма возможного трансфера – 75 миллионов

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает AS.

Переговоры по 21-летнему голландскому футболисту находятся в продвинутой стадии.

О трансфере может быть объявлено 12 января. Сумма возможной сделки – 75 миллионов евро.

На игрока также претендовали «Бавария» и «ПСЖ».

В этом сезоне де Йонг забил три гола и сделал три результативные передачи в 15 матчах чемпионата Голландии.

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