Цыганков может сменить киевское «Динамо» на «Рому»

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Эмануэле Джильянелли.

«Этот трансфер вполне вероятен. Цыганков – одна из главных целей Мончи. Да, его позиция занята Ундером, но тот имеет несколько предложений и может покинуть «Рому» летом. Но даже если он передумает, такой большой клуб, как «Рома», выступающий в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции», – сказал Джильянелли.