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    Цыганков может сменить киевское «Динамо» на «Рому»

    Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Эмануэле Джильянелли.

    «Этот трансфер вполне вероятен. Цыганков – одна из главных целей Мончи. Да, его позиция занята Ундером, но тот имеет несколько предложений и может покинуть «Рому» летом. Но даже если он передумает, такой большой клуб, как «Рома», выступающий в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции», – сказал Джильянелли.

    • Ранее сообщалось, что в услугах Цыганкова также заинтересованы «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария».
    • В этом сезоне чемпионата Украины 21-летний футболист забил девять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах.

    Источник: Ua.tribuna.com

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