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    Иньесту обвинили в расизме за фото в твиттере. Игрок извинился 

    Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста извинился за публикацию фотографии с праздника трех Королей.

    На фото семья Иньесты отмечает праздник трех Королей или трех Волхвов. По преданию, короли пришли к новорожденному Иисусу и принесли ему свои дары. Три короля (Бальтазар, Мельхиор и Каспар) символизируют три части света – Азию, Европу и Африку. Бальтасар – это мавр из Африки, и в Испании его обычно представляют как чернокожего мужчину.

    На фото у двух людей на лица нанесен грим черного цвета, часть подписчиков посчитала это проявлением расизма.

    Заявление представителей Иньесты:

    «6 января Андрес Иньеста с семьей отмечал праздник трех Королей, сфотографировался с ними и поделился фотографией с болельщиками в социальных сетях.

    Праздник Трех королей относится к культуре нашей страны. Семья Иньесты отмечает этот праздник каждый год.

    Мы хотим урегулировать ситуацию, которая создалась из-за этой фотографии. Иньста не хотел никого задеть этой фотографией и приносит извинения тем, кого это фото задело», – приводит заявление представителей Иньесты AS.

    На этой неделе очень часто говорят про расизм. Даже Иньеста попал в скандал

    Источник: AS

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    08.01.2019 23:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1139

      Superviser77 1 минуту назад

      Послал бы их туда ,куда солнце не заглядывает...

      0
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      Рейтинг: +592

      Max Bobr 20 минут назад

      Фото как фото, как уже надоели своими извинениями перед неграми и **********! Все нужно называть своими именами. В Китае живут - китайцы, в Германии - немцы, в Африке - негры! (Брат2)

      1
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      Рейтинг: +2302

      Спартач80 1 час назад

      Эх и идиоты...

      0
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      Рейтинг: +6721

      DeStar 1 час назад

      как же хочется попасть в такую ситуацию ( условно конечно) и сказать всем в прямом эфире " идите-ка вы все на йух со своим расизмом, гомофобией и феминизмом, е**ная биомасса". Скоро начнут в еду добавлять какой-нибудь компонент, чтобы какахи были любого другого цвета.

      3
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      Рейтинг: +214

      Кирпичный 1 час назад

      ****. Куда не плюнь везде росизм и гомосятина. Да лучше втирайте нам что мы великая нация. Чем херотень эту пропогандируйте

      2
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      Рейтинг: +22

      CooL1 1 час назад

      Маразм крепчал....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +586

      CSKA471 1 час назад

      Капец, это х...я уже вообще, скоро на чернокожих людей смотреть нельзя будет

      3
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      Рейтинг: +5395

      Asbjorn 1 час назад

      А если бы белым был, тоже сказали бы, что расизм

      0
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      Рейтинг: +200

      Джавел. 1 час назад

      А в чем проявился расизм?

      4
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      Рейтинг: +2723

      la verdad > Джавел. 1 час назад

      Чёрные дяди не такие красивые, как белые :)

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