Иньесту обвинили в расизме за фото в твиттере. Игрок извинился 

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста извинился за публикацию фотографии с праздника трех Королей.

На фото семья Иньесты отмечает праздник трех Королей или трех Волхвов. По преданию, короли пришли к новорожденному Иисусу и принесли ему свои дары. Три короля (Бальтазар, Мельхиор и Каспар) символизируют три части света – Азию, Европу и Африку. Бальтасар – это мавр из Африки, и в Испании его обычно представляют как чернокожего мужчину.

На фото у двух людей на лица нанесен грим черного цвета, часть подписчиков посчитала это проявлением расизма.

Заявление представителей Иньесты:

«6 января Андрес Иньеста с семьей отмечал праздник трех Королей, сфотографировался с ними и поделился фотографией с болельщиками в социальных сетях.

Праздник Трех королей относится к культуре нашей страны. Семья Иньесты отмечает этот праздник каждый год.

Мы хотим урегулировать ситуацию, которая создалась из-за этой фотографии. Иньста не хотел никого задеть этой фотографией и приносит извинения тем, кого это фото задело», – приводит заявление представителей Иньесты AS.

На этой неделе очень часто говорят про расизм. Даже Иньеста попал в скандал