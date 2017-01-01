Браим Диас сказал, что болеет за «Реал» с детства. El Chiringuito нашел видео, где он назвал «Барселону» любимым клубом 

El Chiringuito опубликовал видео, на котором 12-летний Браим Диас отвечает на вопрос о любом клубе. Он сказал, что его любимый клуб – это «Барселона», а игрок – Лионель Месси.

– Какой клуб, кроме «Малаги», тебе нравится больше – «Барса» или «Реал»? [Диас тогда играл в системе «Малаги»]

– «Барса».

– А кто твой кумир? Игрок, который тебе больше всего нравится.

– Месси.

DOCUMENTO #JUGONES |@Brahim le RECONOCIÓ a @quimdomenech que ERA DEL BARÇA y su ÍDOLO ERA Messi cuando tenía 12 años. ¡LO MÁS VIRAL! pic.twitter.com/ufvXY48LOO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 8 января 2019 г.

В понедельник Диас стал игроком «Реала». Во время презентации он сказал, что с детства хотел играть за мардидский клуб.