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    Браим Диас сказал, что болеет за «Реал» с детства. El Chiringuito нашел видео, где он назвал «Барселону» любимым клубом 

    El Chiringuito опубликовал видео, на котором 12-летний Браим Диас отвечает на вопрос о любом клубе. Он сказал, что его любимый клуб – это «Барселона», а игрок – Лионель Месси.

    – Какой клуб, кроме «Малаги», тебе нравится больше – «Барса» или «Реал»? [Диас тогда играл в системе «Малаги»]

    – «Барса».

    – А кто твой кумир? Игрок, который тебе больше всего нравится.

    – Месси.

    В понедельник Диас стал игроком «Реала». Во время презентации он сказал, что с детства хотел играть за мардидский клуб.

    • Диас заключил контракт с «Реалом» до 2025 года.
    • По неофициальной информации, мадридский клуб прописал в контракте сумму отступных в 750 миллионов евро.

    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 22:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      sable 10 минут назад

      типичный глор

      0
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      Рейтинг: +1172

      BlackMurder 44 минуты назад

      Всех ******, сидит в мс, болеет за Барсу и месси, и перешел в реал, а с детства за Лестер!

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