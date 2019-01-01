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    Диас: «Когда я собрался уходить из «Манчестер Сити», я рассматривал только три варианта: «Реал», «Реал» и «Реал»

    Новичок «Реала» Браим Диас после презентации заявил, что рассматривал для продолжения карьеры только мадридский клуб.

    «Это самый важный день в моей жизни. Я пришел в клуб, за который мечтал выступать с детства. Это лучший подарок.

    Когда я решил покинуть «Манчестер Сити», я рассматривал только три варианта: первый – играть в «Реале», второй – играть в «Реале» и третий – играть в «Реале». Я не хотел идти в другое место, нет клуба лучше.

    Я обещаю отдаваться на 100% с первого дня и хочу поблагодарить за доверие, оказанное мне. Благодаря моей семье, я постараюсь, чтобы вы гордились мной на этом этапе. Спасибо всем», – сказал Диас.

    • Испанец перешел в «Реал» из «Манчестер Сити» за 17,3 миллиона евро [по данным Transfermarkt], подписав контракт до 2025 года.
    • В этом сезоне 19-летний футболист провел за английский клуб четыре матча в Кубке английской лиги и Суперкубке Англии, забив два гола.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2859

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Лавка ждет тебя, а потом летом аренда в условный Леганес

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