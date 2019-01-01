Диас: «Когда я собрался уходить из «Манчестер Сити», я рассматривал только три варианта: «Реал», «Реал» и «Реал»

Новичок «Реала» Браим Диас после презентации заявил, что рассматривал для продолжения карьеры только мадридский клуб.

«Это самый важный день в моей жизни. Я пришел в клуб, за который мечтал выступать с детства. Это лучший подарок.

Когда я решил покинуть «Манчестер Сити», я рассматривал только три варианта: первый – играть в «Реале», второй – играть в «Реале» и третий – играть в «Реале». Я не хотел идти в другое место, нет клуба лучше.

Я обещаю отдаваться на 100% с первого дня и хочу поблагодарить за доверие, оказанное мне. Благодаря моей семье, я постараюсь, чтобы вы гордились мной на этом этапе. Спасибо всем», – сказал Диас.