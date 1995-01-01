Покеттино – о 22 годах Венгера в «Арсенале»: «Хотел бы спросить его, стоило ли оно того»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о бывшем тренере «Арсенала» Арсене Венгере.

«Я очень уважаю Венгера. Мы говорим о 22 годах в таком клубе, как «Арсенал», и обо всем, что происходило в этом клубе. Для этого надо быть не только отличным тренером, но и замечательным человеком.

Это потрясающе. Поэтому немного грустно оттого, как все закончилось для него в этом клубе. То, как для него все закончилось, было несправедливым.

Надеюсь, однажды у меня будет возможность поговорить с ним и спросить, стоило ли оно того. Не знаю, что он ответит», – сказал Покеттино.