Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Покеттино – о 22 годах Венгера в «Арсенале»: «Хотел бы спросить его, стоило ли оно того»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о бывшем тренере «Арсенала» Арсене Венгере.

    «Я очень уважаю Венгера. Мы говорим о 22 годах в таком клубе, как «Арсенал», и обо всем, что происходило в этом клубе. Для этого надо быть не только отличным тренером, но и замечательным человеком.

    Это потрясающе. Поэтому немного грустно оттого, как все закончилось для него в этом клубе. То, как для него все закончилось, было несправедливым.

    Надеюсь, однажды у меня будет возможность поговорить с ним и спросить, стоило ли оно того. Не знаю, что он ответит», – сказал Покеттино.

    • Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы и трижды становился чемпионом Англии.
    • Сейчас он считается главным претендентом на пост главного тренера Катара.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru