«Мутко против»: Гулиев попрощался с партнерами и покинул сбор «Ростова»

Ушёл из дома за пятьсот,пришёл домой за миллион! Вот это бизнес,браво,Федун! Через пару месяцев снова в аренду уйдёт.
Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев покинул первый зимний сбор команды в Турции.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», перед этим 22-летний футболист попрощался со своими партнерами.
Как стало известно ранее, в среду хавбек прибудет в расположение «Спартака». По утверждению СМИ, москвичи заплатят за россиянина 1 миллион евро, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.
- Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом 2018 года за 500 тысяч евро.
- В текущем сезоне игрок провел в РПЛ 14 встреч, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.