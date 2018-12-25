Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Мутко против»: Гулиев попрощался с партнерами и покинул сбор «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев покинул первый зимний сбор команды в Турции.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», перед этим 22-летний футболист попрощался со своими партнерами.

    Как стало известно ранее, в среду хавбек прибудет в расположение «Спартака». По утверждению СМИ, москвичи заплатят за россиянина 1 миллион евро, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

    • Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом 2018 года за 500 тысяч евро.
    • В текущем сезоне игрок провел в РПЛ 14 встреч, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1694

      Агасфер 1 минуту назад

      Ушёл из дома за пятьсот,пришёл домой за миллион! Вот это бизнес,браво,Федун! Через пару месяцев снова в аренду уйдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43496

      Рубик Докоян 1 минуту назад

      Для Аяза хороший разворот событий. По деньгам хорошо приподнялся, а как будет по игре посмотрим.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru