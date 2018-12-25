«Мутко против»: Гулиев попрощался с партнерами и покинул сбор «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев покинул первый зимний сбор команды в Турции.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», перед этим 22-летний футболист попрощался со своими партнерами.

Как стало известно ранее, в среду хавбек прибудет в расположение «Спартака». По утверждению СМИ, москвичи заплатят за россиянина 1 миллион евро, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.