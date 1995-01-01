«Спорт-Экспресс»: завтра Гулиев станет игроком «Спартака»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переход полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева в «Спартак», с большой долей вероятности, состоится завтра, 9 января.

Футболист подпишет контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Москвичи заплатят ростовчанам 1 миллион евро.

В среду хавбек должен присоединится к «Спартаку» на первом сборе в ОАЭ.