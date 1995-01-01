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    «Спорт-Экспресс»: завтра Гулиев станет игроком «Спартака»

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», переход полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева в «Спартак», с большой долей вероятности, состоится завтра, 9 января.

    Футболист подпишет контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год. Москвичи заплатят ростовчанам 1 миллион евро.

    В среду хавбек должен присоединится к «Спартаку» на первом сборе в ОАЭ.

    • Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом 2018 года за 500 тысяч евро.
    • В текущем сезоне игрок провел в РПЛ 14 встреч, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14910

      oyabun 11 минут назад

      Куда более значимым и полезным было бы возвращение Бакаева.

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      Рейтинг: +43496

      Рубик Докоян 32 минуты назад

      Подождём официального сообщения из стана " Спартака".

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      Рейтинг: +22

      клювс3 1 час назад

      еще один штанголюб )))))

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      Рейтинг: +2108

      Добрый Бобер 1 час назад

      И будет у него два пути: либо за Зобниным, либо за Ташаевым.

      0
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      Рейтинг: +706

      diktatop 1 час назад

      прибыльно продали

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      Рейтинг: +4629

      Т34 1 час назад

      Вот завтра и похлопаем! Если перейдет. Верить новостям "С-Э" это, что бабкам у подъезда, но у них погрешность 50 %, а у "С-Э" все 100%.

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      Рейтинг: +350

      JTherry 1 час назад

      вот в этот трансфер верилось меньше всего: Гулиеву в Ростове очень комфортно, постоянно в основе играл, переход в Спартак не даст таких гарантий, и конкурировать ему будет с кем...

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      Рейтинг: +4292

      derrik2000 1 час назад

      Не знаю-не знаю...
      Хорош он был у Варелика в "Ростове".
      А каким будет у Кононова в Спартаке - тёмный лес.
      У Бердыева в Ростове тоже те, кого ХАПНУЛ Зенит, отлично играли, а в Зените?
      То-то.
      Крики "он наш, спартаковский, значит, в основе Спартака закрепится" мне лично ничего не скажут.

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