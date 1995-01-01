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    Шикунов: «Крылья Советов» договорились со «Спартаком» об аренде Джано, но бумаги еще не подписаны»

    «Крылья Советов» достигли договоренности со «Спартаком» об аренде до конца сезона полузащитника Джано. Об этом сообщил директор по развитию самарцев Александр Шикунов.

    «Принципиальная договоренность со «Спартаком» и Джано о переходе его в «Крылья» достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона», – сказал Шикунов.

    Ранее сообщалось, что «Витесс» может арендовать грузинского футболиста, но позже появилась информация, что московский клуб не устраивают предложенные голландцами условия.

    • В этом сезоне 26-летний игрок провел за красно-белых три матча и сделал одну голевую передачу.
    • Джано выступает за «Спартак» с 2009 года. Его контракт рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      Genz 39 минут назад

      Полтора матча на неухоженном мартовском поле - и в лазарет. У Джано поучиться деньги получать - не за время, проведённое на поле, а за талант и лечение

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    #1
    sv1969
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    Chernyi Lis
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    #3
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