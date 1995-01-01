Шикунов: «Крылья Советов» договорились со «Спартаком» об аренде Джано, но бумаги еще не подписаны»

Полтора матча на неухоженном мартовском поле - и в лазарет. У Джано поучиться деньги получать - не за время, проведённое на поле, а за талант и лечение
«Крылья Советов» достигли договоренности со «Спартаком» об аренде до конца сезона полузащитника Джано. Об этом сообщил директор по развитию самарцев Александр Шикунов.
«Принципиальная договоренность со «Спартаком» и Джано о переходе его в «Крылья» достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона», – сказал Шикунов.
Ранее сообщалось, что «Витесс» может арендовать грузинского футболиста, но позже появилась информация, что московский клуб не устраивают предложенные голландцами условия.
- В этом сезоне 26-летний игрок провел за красно-белых три матча и сделал одну голевую передачу.
- Джано выступает за «Спартак» с 2009 года. Его контракт рассчитан до июня 2021 года.