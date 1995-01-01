Шикунов: «Крылья Советов» договорились со «Спартаком» об аренде Джано, но бумаги еще не подписаны»

«Крылья Советов» достигли договоренности со «Спартаком» об аренде до конца сезона полузащитника Джано. Об этом сообщил директор по развитию самарцев Александр Шикунов.

«Принципиальная договоренность со «Спартаком» и Джано о переходе его в «Крылья» достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона», – сказал Шикунов.

Ранее сообщалось, что «Витесс» может арендовать грузинского футболиста, но позже появилась информация, что московский клуб не устраивают предложенные голландцами условия.