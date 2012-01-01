Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Президент «Урала»: «У нас есть Парфенов. Никакого автобуса и никакого Моуринью нам не надо»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном укреплении вратарской линии, состоянии здоровья нападающего Павла Погребняка, желании выкупить форварда Андрея Панюкова у «Зенита» и шутке в адрес экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    – Ведете переговоры по Джанаеву?

    – Нет, ни с кем мы переговоров не ведем. Это, видимо, шутки агентов. Как обычно...

    – То есть даже не интересуетесь?

    – Мы интересовались вратарем. Но по Джанаеву разговоров не было.

    – А Мелиховым из «Томи»?

    – Нет.

    – Как здоровье у Погребняка?

    – На первом сборе будет работать в общей группе. Все нормально. Планировали, что он чуть раньше будет тренироваться. Но получилось так, как получилось. Рассчитываем на Пашу.

    – То есть его ничего не беспокоит?

    – Да у любого футболиста есть какие-то болячки. Знаете, как игроки шутят? Если ты проснулся, а у тебя ничего не болит, значит, ты умер (смеется).

    – С «Зенитом» не вели еще переговоров по выкупу прав на Панюкова?

    – Пока нет. Но желание такое есть.

    – Перед новым годом в твиттере «Урала» пошутили: «Дорогой мистер Моуринью. Как мы поняли, вы ищете работу. У нас кое-что есть – автобус, который мы используем только до и после игры. Есть идеи?» Если серьезно, вы со скепсисом относитесь к стилю этого тренера?

    – Да это, видимо, шутка пресс-службы. У нас есть тренер, которого мы уважаем. С Парфеновым хотим добиться результатов. Никакого «автобуса» и никакого Моуринью нам не надо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      cez26 9 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cez ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru