Президент «Урала»: «У нас есть Парфенов. Никакого автобуса и никакого Моуринью нам не надо»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможном укреплении вратарской линии, состоянии здоровья нападающего Павла Погребняка, желании выкупить форварда Андрея Панюкова у «Зенита» и шутке в адрес экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

– Ведете переговоры по Джанаеву?

– Нет, ни с кем мы переговоров не ведем. Это, видимо, шутки агентов. Как обычно...

– То есть даже не интересуетесь?

– Мы интересовались вратарем. Но по Джанаеву разговоров не было.

– А Мелиховым из «Томи»?

– Нет.

– Как здоровье у Погребняка?

– На первом сборе будет работать в общей группе. Все нормально. Планировали, что он чуть раньше будет тренироваться. Но получилось так, как получилось. Рассчитываем на Пашу.

– То есть его ничего не беспокоит?

– Да у любого футболиста есть какие-то болячки. Знаете, как игроки шутят? Если ты проснулся, а у тебя ничего не болит, значит, ты умер (смеется).

– С «Зенитом» не вели еще переговоров по выкупу прав на Панюкова?

– Пока нет. Но желание такое есть.

– Перед новым годом в твиттере «Урала» пошутили: «Дорогой мистер Моуринью. Как мы поняли, вы ищете работу. У нас кое-что есть – автобус, который мы используем только до и после игры. Есть идеи?» Если серьезно, вы со скепсисом относитесь к стилю этого тренера?

– Да это, видимо, шутка пресс-службы. У нас есть тренер, которого мы уважаем. С Парфеновым хотим добиться результатов. Никакого «автобуса» и никакого Моуринью нам не надо.