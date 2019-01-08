Попов: «Останусь ли в «Спартаке»? Не знаю»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что на данный момент не определился со своим будущим.

«Останусь ли в «Спартаке»? Не знаю. Посмотрим», – сказал Попов.

Ранее сообщалось, что 31-летний болгарин покинет команду зимой. Футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо», китайский и турецкий клубы.