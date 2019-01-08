Попов: «Останусь ли в «Спартаке»? Не знаю»

Третий год ни туда - ни сюда. И игрока замучили, и сами выдохлись - ну и менеджмент сейчас у клуба!
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что на данный момент не определился со своим будущим.
«Останусь ли в «Спартаке»? Не знаю. Посмотрим», – сказал Попов.
Ранее сообщалось, что 31-летний болгарин покинет команду зимой. Футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо», китайский и турецкий клубы.
- Контракт Попова истекает летом 2019 года.
- В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ 13 матчей и отдал одну результативную передачу.