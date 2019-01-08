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    Попов: «Останусь ли в «Спартаке»? Не знаю»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что на данный момент не определился со своим будущим.

    «Останусь ли в «Спартаке»? Не знаю. Посмотрим», – сказал Попов.

    Ранее сообщалось, что 31-летний болгарин покинет команду зимой. Футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо», китайский и турецкий клубы.

    • Контракт Попова истекает летом 2019 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11088

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Третий год ни туда - ни сюда. И игрока замучили, и сами выдохлись - ну и менеджмент сейчас у клуба!

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      Рейтинг: +43442

      Рубик Докоян 1 час назад

      Если и останется, то до окончания контракта и уйдёт свободным агентом.

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