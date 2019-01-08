Боккетти: «Конечно, я остаюсь в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не покинет московскую команду в ближайшее время.

«Конечно, я остаюсь в «Спартаке», – сказал Боккетти.

Ранее сообщалось, что зимой московский клуб продаст 32-летнего итальянца.