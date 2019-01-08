Боккетти: «Конечно, я остаюсь в «Спартаке»

У него контракт до 30 июня 2020г., чего ему дёргаться. А хотелки по его продаже так и останутся хотелками как и по Глушакову. Кто купит возрастных игроков с высокой зарплатой, тем более, что они не горят желанием сменить клуб ?
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не покинет московскую команду в ближайшее время.
«Конечно, я остаюсь в «Спартаке», – сказал Боккетти.
Ранее сообщалось, что зимой московский клуб продаст 32-летнего итальянца.
- Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне защитник провел в РПЛ 11 матчей.