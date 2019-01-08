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    Боккетти: «Конечно, я остаюсь в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не покинет московскую команду в ближайшее время.

    «Конечно, я остаюсь в «Спартаке», – сказал Боккетти.

    Ранее сообщалось, что зимой московский клуб продаст 32-летнего итальянца.

    • Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне защитник провел в РПЛ 11 матчей.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43442

      Рубик Докоян 1 час назад

      У него контракт до 30 июня 2020г., чего ему дёргаться. А хотелки по его продаже так и останутся хотелками как и по Глушакову. Кто купит возрастных игроков с высокой зарплатой, тем более, что они не горят желанием сменить клуб ?

      2
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      Рейтинг: +11088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошо, что хоть его оставили в покое.

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