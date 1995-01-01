Марадона: «Месси хотят сделать лидером, но он никогда им не будет»

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Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Всем сердцем люблю Месси. Он – феномен. Его хотят сделать лидером, но он никогда им не будет.
Он навсегда останется в своем спортивном, футбольном и семейном мире», – сказал Марадона.
В этом сезоне Месси провел в Примере 16 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
Месси – игрок 2018-го года по версии Marca. Роналду нет в топ-3