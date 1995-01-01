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    Марадона: «Месси хотят сделать лидером, но он никогда им не будет»

    Главный тренер «Дорадоса» Диего Марадона поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Всем сердцем люблю Месси. Он – феномен. Его хотят сделать лидером, но он никогда им не будет.

    Он навсегда останется в своем спортивном, футбольном и семейном мире», – сказал Марадона.

    В этом сезоне Месси провел в Примере 16 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

    Месси – игрок 2018-го года по версии Marca. Роналду нет в топ-3

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      cez25 3 минуты назад

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      Рейтинг: +57

      Звезда запаса 6 минут назад

      Диего опять попутал.

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