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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    ЦСКА не будет выкупать Влашича у «Эвертона». Хорватом интересуются итальянские клубы

    Руководство ЦСКА не планирует выкупать контракт полузащитника Николы Влашича, сообщает ФАН.

    Футболист принадлежит «Эвертону» и выступает за московский клуб на правах аренды. Англичане хотят получить от продажи 21-летнего хорвата не менее 20 миллионов евро.

    На игрока претендуют итальянские команды. По информации источника, ЦСКА может продлить аренду еще на сезон.

    В этом сезоне Влашич провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Влашич: «Надеюсь, что останусь в ЦСКА надолго»

    Источник: ФАН

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      cez25 2 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +4945

      parevg 18 минут назад

      Жаль, хороший игрок, один из лучших в нашем чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +1504

      Гиви Эрудитошвили 26 минут назад

      С "Эвертона " простава должна быть и солидная. Парня раскрыли, дали ему игровую практику, засветили в Европе и подняли на него ценник. А так бы сидел на туманном Альбионе, как ёжик в тумане...

      2
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      Рейтинг: +4276

      derrik2000 31 минуту назад

      Жаль. Очень жаль. (((
      Влашич был одним из приятных откровений нашего убогого чемпионата.
      Видимо или этот "феар плей"! мешает, или действительно у Гинера-папы нет свободных денег, чтобы купить Влашича.
      В любом случае прекрасно, не побоюсь этого слова, сработала селекционная служба команды, "ухватив" хотя бы на осень 2018 года такого отличного игрока.

      3
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      Рейтинг: +1614

      shurik45 > derrik2000 2 минуты назад

      Все просто. Данная покупка не целесообразна и не выгодна как и с точки зрения здравого смысла , так и бизнеса. Вроде и Бабаев говорил тоже самое. Увы.

      0
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      Рейтинг: +1198

      dinar7777dinar 42 минуты назад

      это в духе жиденка гиннера !

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      Рейтинг: +2791

      84aivengo > dinar7777dinar 36 минут назад

      были бы деньги свободные ,взяли бы... ясно было,что эвертон ******* такие деньги гинер. старается держать клуб на плаву и конкурентоспособным...

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