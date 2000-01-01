ЦСКА не будет выкупать Влашича у «Эвертона». Хорватом интересуются итальянские клубы

Руководство ЦСКА не планирует выкупать контракт полузащитника Николы Влашича, сообщает ФАН.

Футболист принадлежит «Эвертону» и выступает за московский клуб на правах аренды. Англичане хотят получить от продажи 21-летнего хорвата не менее 20 миллионов евро.

На игрока претендуют итальянские команды. По информации источника, ЦСКА может продлить аренду еще на сезон.

В этом сезоне Влашич провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Влашич: «Надеюсь, что останусь в ЦСКА надолго»