Влашич: «Надеюсь, что останусь в ЦСКА надолго»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич планирует остаться в московском клубе. За армейцев 21-летний хорват выступает на правах аренды, футболист принадлежит «Эвертону».

– Вы останетесь в ЦСКА?

– Этот вопрос руководству клуба. Пусть оно принимает решение. Что касается меня, я очень доволен и рад, что играю в ЦСКА. Считаю, этот клуб мой, чувствую себя здесь, как дома, и делаю все возможное, чтобы постоянно быть в распоряжении тренера. А окончательное решение по моему контракту будет принимать руководство клуба.

– Насколько вы довольны, как провели последний отрезок чемпионата?

– Я недоволен, потому что выбыл из строя на длительное время, но рассчитываю, что останусь здесь надолго, и в следующем году смогу полностью раскрыться и продемонстрировать весь свой талант.

В этом сезоне Влашич провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.