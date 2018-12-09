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    Влашич: «Надеюсь, что останусь в ЦСКА надолго»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич планирует остаться в московском клубе. За армейцев 21-летний хорват выступает на правах аренды, футболист принадлежит «Эвертону».

    – Вы останетесь в ЦСКА?

    – Этот вопрос руководству клуба. Пусть оно принимает решение. Что касается меня, я очень доволен и рад, что играю в ЦСКА. Считаю, этот клуб мой, чувствую себя здесь, как дома, и делаю все возможное, чтобы постоянно быть в распоряжении тренера. А окончательное решение по моему контракту будет принимать руководство клуба.

    – Насколько вы довольны, как провели последний отрезок чемпионата?

    – Я недоволен, потому что выбыл из строя на длительное время, но рассчитываю, что останусь здесь надолго, и в следующем году смогу полностью раскрыться и продемонстрировать весь свой талант.

    В этом сезоне Влашич провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.12.2018 12:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 9 декабря 2018, 14:12

      Бомбардир, ну вы даете... Вырывали части интервью Эрнандеса и приписали Влашичу. Самое интересное, что эти же слова выкладывали вчера от имени самого Абеля)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 9 декабря 2018, 14:54

      Других писателей здесь нет... И это у них давняя тактика, выхватывать кусочки из интервью и размещать на новостной ленте весь день на сайте. А тут уже и забыли чьё это интервью. Пипл схавает...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 9 декабря 2018, 14:05

      Ни кто не против хороших игроков в нашем чемпионате. А Никола хороший игрок.

      1
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      Рейтинг: +3141

      m40 9 декабря 2018, 13:48

      Говорит правильные вещи для болельщиков, они за это любят игроков. Но все мы понимаем, что Влашич лукавит. Наверняка в аренде в ЦСКА его прежде всего привлекла возможность показать себя в ЛЧ и перейти в другой клуб из Эвертона

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 декабря 2018, 13:27

      Все надеются! Хотя бы ещё на сезон! Потом всё равно кто-то купит из топ-клубов.

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 9 декабря 2018, 12:51

      и мы надеемся, что останешься...)))

      2
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