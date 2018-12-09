Влашич: «Надеюсь, что останусь в ЦСКА надолго»

Бомбардир, ну вы даете... Вырывали части интервью Эрнандеса и приписали Влашичу. Самое интересное, что эти же слова выкладывали вчера от имени самого Абеля)
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич планирует остаться в московском клубе. За армейцев 21-летний хорват выступает на правах аренды, футболист принадлежит «Эвертону».
– Вы останетесь в ЦСКА?
– Этот вопрос руководству клуба. Пусть оно принимает решение. Что касается меня, я очень доволен и рад, что играю в ЦСКА. Считаю, этот клуб мой, чувствую себя здесь, как дома, и делаю все возможное, чтобы постоянно быть в распоряжении тренера. А окончательное решение по моему контракту будет принимать руководство клуба.
– Насколько вы довольны, как провели последний отрезок чемпионата?
– Я недоволен, потому что выбыл из строя на длительное время, но рассчитываю, что останусь здесь надолго, и в следующем году смогу полностью раскрыться и продемонстрировать весь свой талант.
В этом сезоне Влашич провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.