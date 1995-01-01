Рульи выложил фото эпизода с падением Винисиуса в штрафной площади. На нем видно, что вратарь играет в мяч

пеналь 100 пудово
Голкипер «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи опубликовал в твиттере фотографию с падением нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в штрафной площади сан-себастьянцев в матче 18-го тура Примеры (2:0).
На снимке видно, что вратарь изначально сыграл в мяч.
После игры вице-президент мадридцев Эмилио Бутрагеньо и главный тренер Сантьяго Солари заявили, что арбитр обязан был назначить 11-метровый удар на Жуниоре.
- После 18-ти туров «Реал» набрал 30 очков и отстает от лидирующей «Барселоны» на 10 баллов.
- В следующем туре мадридская команда встретится на выезде с «Бетисом».