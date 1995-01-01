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    Рульи выложил фото эпизода с падением Винисиуса в штрафной площади. На нем видно, что вратарь играет в мяч

    Голкипер «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи опубликовал в твиттере фотографию с падением нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в штрафной площади сан-себастьянцев в матче 18-го тура Примеры (2:0).

    На снимке видно, что вратарь изначально сыграл в мяч.

    После игры вице-президент мадридцев Эмилио Бутрагеньо и главный тренер Сантьяго Солари заявили, что арбитр обязан был назначить 11-метровый удар на Жуниоре.

    • После 18-ти туров «Реал» набрал 30 очков и отстает от лидирующей «Барселоны» на 10 баллов.
    • В следующем туре мадридская команда встретится на выезде с «Бетисом».

    Источник: Твиттер Херонимо Рульи

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +187

      Igreks 45 минут назад

      пеналь 100 пудово

      1
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      Рейтинг: +12

      CheToTaM 1 час назад

      Вот 3 человека написали, что пенальти был, и только один я сейчас напишу, что нет. И как с этим жить?
      Ну хорошо, если вратарь пролетает мимо, то почему мяч отлетает в другую сторону?
      Там даже в динамике пенальти не было, потому что видно, что вратарь прыгнул - мяч отскочил
      Вот вам фото, что сначала он всё-таки коснулся мяча - с этим-то мы не будем спорить?

      2
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      Рейтинг: +560

      Benifacto 1 час назад

      собственно мяч то уже за вратарем, это пенальти

      2
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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 1 час назад

      На фото видно что вратарь пролетел мимо мяча и вот-вот сыграет в ноги Винисиусу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      x-x-x-x-x 2 часа назад

      на нем видно что вратарь не играеть в мяч. он не коснулся даже. ну да был близок но увы

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