Рульи выложил фото эпизода с падением Винисиуса в штрафной площади. На нем видно, что вратарь играет в мяч

Голкипер «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи опубликовал в твиттере фотографию с падением нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в штрафной площади сан-себастьянцев в матче 18-го тура Примеры (2:0).

На снимке видно, что вратарь изначально сыграл в мяч.

После игры вице-президент мадридцев Эмилио Бутрагеньо и главный тренер Сантьяго Солари заявили, что арбитр обязан был назначить 11-метровый удар на Жуниоре.