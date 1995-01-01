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    Переход Джано в «Витесс» может не состояться из-за налогового законодательства Голландии

    Полузащитник «Спартака» Джано может не перейти в «Витесс», сообщил журналист Максим Алланазаров.

    Ранее стало известно, что голландский клуб готов арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона.

    «Говорят, что сделка «Спартака» и «Витесса» по Джано может сорваться из-за налогового законодательства Нидерландов. «Крылья Советов» готовы взять футболиста в любою минуту», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».

    • Джано выступает за «Спартак» с 2009 года.
    • В этом сезоне хавбек провел три матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать?»

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