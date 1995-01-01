Переход Джано в «Витесс» может не состояться из-за налогового законодательства Голландии

Полузащитник «Спартака» Джано может не перейти в «Витесс», сообщил журналист Максим Алланазаров.

Ранее стало известно, что голландский клуб готов арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона.

«Говорят, что сделка «Спартака» и «Витесса» по Джано может сорваться из-за налогового законодательства Нидерландов. «Крылья Советов» готовы взять футболиста в любою минуту», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».