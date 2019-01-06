Бутрагеньо: «Непонятно, почему судья не поставил пенальти в ворота «Реала Сосьедад». Это решающий момент»

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Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо оценил судейство в матче 18 тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:2). Сливочные идут в соревновании пятыми.
«Мы уважительно относимся к судьям, но в этот раз Хосе Мунуэра не поставил пенальти за фол на Винисиусе. Не понимаем этого решения. Это определяющий момент матча», – цитирует экс-футболиста Marca.
- «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на десять очков.
- Сливочные с прошлого года не могут победить в Примере.
- Следующий матч в турнире «Реал» проведет 13 января. Соперник – «Бетис».
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