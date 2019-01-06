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    Бутрагеньо: «Непонятно, почему судья не поставил пенальти в ворота «Реала Сосьедад». Это решающий момент»

    Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо оценил судейство в матче 18 тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:2). Сливочные идут в соревновании пятыми.

    «Мы уважительно относимся к судьям, но в этот раз Хосе Мунуэра не поставил пенальти за фол на Винисиусе. Не понимаем этого решения. Это определяющий момент матча», – цитирует экс-футболиста Marca.

    • «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на десять очков.
    • Сливочные с прошлого года не могут победить в Примере.
    • Следующий матч в турнире «Реал» проведет 13 января. Соперник – «Бетис».

    Мы нашли 7 причин, почему «Реал» так слаб. Коротко

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3180

      vladik12 1 час назад

      Противно читать это нытье.

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