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    Тренер «Шахтера» Фонсека: «В прошлом году я мог уйти в «Наполи» или «Вест Хэм»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что в прошлом году на него выходили представители других клубов. В частности, португалец мог оказаться в «Наполи».

    «В прошлом году у меня были предложения из Англии. Я встречался с представителями «Вест Хэма», но к соглашению мы не пришли. Была возможность и с «Наполи».

    В декабре на меня выходил клуб АПЛ, но «Шахтер» меня не отпустил», – рассказал специалист Record.

    • «Шахтер» лидирует в УПЛ.
    • Португалец работает в Украине с 2016 года.
    • Две победы в УПЛ – главное достижение в карьере тренера.

    Источник: Record

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