Тренер «Шахтера» Фонсека: «В прошлом году я мог уйти в «Наполи» или «Вест Хэм»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что в прошлом году на него выходили представители других клубов. В частности, португалец мог оказаться в «Наполи».

«В прошлом году у меня были предложения из Англии. Я встречался с представителями «Вест Хэма», но к соглашению мы не пришли. Была возможность и с «Наполи».

В декабре на меня выходил клуб АПЛ, но «Шахтер» меня не отпустил», – рассказал специалист Record.