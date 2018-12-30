Тренер «Шахтера» Фонсека: «В прошлом году я мог уйти в «Наполи» или «Вест Хэм»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что в прошлом году на него выходили представители других клубов. В частности, португалец мог оказаться в «Наполи».
«В прошлом году у меня были предложения из Англии. Я встречался с представителями «Вест Хэма», но к соглашению мы не пришли. Была возможность и с «Наполи».
В декабре на меня выходил клуб АПЛ, но «Шахтер» меня не отпустил», – рассказал специалист Record.
- «Шахтер» лидирует в УПЛ.
- Португалец работает в Украине с 2016 года.
- Две победы в УПЛ – главное достижение в карьере тренера.