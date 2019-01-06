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    Солари: «На Винисиусе был пенальти»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал результат матча 18 тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2).

    «Для меня очевидно пенальти на Винисиусе. В моменте с Рамосом я соглашусь с судьей и VAR.

    Сегодня все было перевернуто. Мы не очень хорошо начали игру, и кажды подарок сопернику обходился нам дорого. Потом мы вернулись в игру, но не могли забить. Потом был момент, который никто не понял – с Винисиусом. Потому что там не был дан пенальти», – сказал Солари.

    • «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.
    • На 61-й минуте встречи мадридцы остались в меньшинстве после удаления Лукаса Васкеса.

    Источник: Marca

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    06.01.2019 23:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1314

      Dellleone 1 час назад

      Ну если даже 1-2 все равно очков 0....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1200

      dinar7777dinar 1 час назад

      ну поплачь еще !

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