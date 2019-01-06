Солари: «На Винисиусе был пенальти»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал результат матча 18 тура Примеры против «Реал Сосьедада» (0:2).

«Для меня очевидно пенальти на Винисиусе. В моменте с Рамосом я соглашусь с судьей и VAR.

Сегодня все было перевернуто. Мы не очень хорошо начали игру, и кажды подарок сопернику обходился нам дорого. Потом мы вернулись в игру, но не могли забить. Потом был момент, который никто не понял – с Винисиусом. Потому что там не был дан пенальти», – сказал Солари.