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    Симеоне: «Мы могли бы победить, если бы Гризманн был точнее»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 18 тура Примеры против «Севильи» (1:1).

    «Яркая игра. «Севилья» забила нам, мы не справились со скоростью Хесуса Наваса. Во втором тайме мы пытались решить наши проблемы, и нам удалось сделать это благодаря работе Коке. Они атаковали, и у нас был момент с Гризманном, когда мы могли забить.

    Если бы он был точнее, мы могли бы победить. Также могли и они, если бы не спасение Облака. Напряженный матч против соперника очень хорошего уровня», – сказал Симеоне.

    • «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице с 35 очками.
    • «Севилья» идет третьей с 33 очками.

    Источник: Marca

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