Симеоне: «Мы могли бы победить, если бы Гризманн был точнее»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 18 тура Примеры против «Севильи» (1:1).

«Яркая игра. «Севилья» забила нам, мы не справились со скоростью Хесуса Наваса. Во втором тайме мы пытались решить наши проблемы, и нам удалось сделать это благодаря работе Коке. Они атаковали, и у нас был момент с Гризманном, когда мы могли забить.

Если бы он был точнее, мы могли бы победить. Также могли и они, если бы не спасение Облака. Напряженный матч против соперника очень хорошего уровня», – сказал Симеоне.