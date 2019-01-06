Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери – о трансферах: «Думаю, клуб работает над этим»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о зимних трансферах.

    «Я думаю, клуб работает над тем, чтобы пригласить игроков, которые помогут нам в следующие четыре месяца. Может, на рынке следует найти центрального защитника, но с другой стороны, Мавропанос возвращается после травмы. Еще вингер – левый или правый – мог бы помочь нам.

    Нам нужны целеустремленные игроки, которые готовы помочь команде, когда это потребуется», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 41 очком.
    • Ранее сообщалось, что клуб предложил контракт защитнику Пепе, но игрок отказал «Арсеналу».

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2019 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11