Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Фабрегас: «Советую молодым игрокам наслаждаться каждой секундой, ведь все очень быстро проходит»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас дал интервью клубной пресс-службе. В нем хавбек дал совет молодым футболистам.

    «Такое ощущение, что я начал играть на профессиональном уровне только на прошлой неделе, и вот уже 15 лет пролетело.

    Много времени прошло, но молодым игрокам, когда они только начинают, я советую наслаждаться каждой секундой, потому что все очень быстро проходит. В футболе надо быть готовым к бою каждые три дня, необходимо уметь справляться с критикой, спокойно относиться, когда люди оценивают, насколько ты хорош – бывают взлеты и падения. Иногда кажется, что ты еще молод, что впереди много времени, но время летит быстро, так что нужно наслаждаться каждой секундой», – сказал Фабрегас.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77050
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru