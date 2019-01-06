Фабрегас: «Советую молодым игрокам наслаждаться каждой секундой, ведь все очень быстро проходит»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас дал интервью клубной пресс-службе. В нем хавбек дал совет молодым футболистам.

«Такое ощущение, что я начал играть на профессиональном уровне только на прошлой неделе, и вот уже 15 лет пролетело.

Много времени прошло, но молодым игрокам, когда они только начинают, я советую наслаждаться каждой секундой, потому что все очень быстро проходит. В футболе надо быть готовым к бою каждые три дня, необходимо уметь справляться с критикой, спокойно относиться, когда люди оценивают, насколько ты хорош – бывают взлеты и падения. Иногда кажется, что ты еще молод, что впереди много времени, но время летит быстро, так что нужно наслаждаться каждой секундой», – сказал Фабрегас.